الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يطلق أرضية إلكترونية للتسجيل

أطلق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عبر الموقع الالكتروني www.cnac.dz، أرضية رقمية تسمح لحاملي المشاريع بالتسجيل عن بعد.

وحسب بيان للصندوق، فإن الإجراء يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين لاسيما تبسيط الإجراءات الإدارية.

وأضاف البيان، أن الأرضية ستمكن حاملي المشاريع من إيداع الملفات والحصول على المرافقة في مختلف مراحل تطوير المشروع.

كما أطلق الصندوق خدمات أخرى تتمثل في ملء إستمارة التسجيل وإدخال صورة الهوية الخاصة به.

بالإضافة إلى تحميل الوثائق التي تشكل ملفه الإداري والتقني عبر المنصة، وتحميل وثائق إضافية إذا لزم الأمر.

وكذا تحميل وصل استلام ملفه عبر المنصة، والتحادث مع مستشاره الميسر من خلال وحدة المراسلة المدمجة على مستوى المنصة.

كما تسمح المنصة، بتنزيل الدراسة تقنية واقتصادية للمشروع، قبل الذهاب إلى لجنة الاختيار والمصادقة والتمويل.

تتبع عبر الإنترنت، التقدم المحرز في معالجة طلب التسجيل الخاص به ودراسة ملفه، قبل المثول أمام لجنة الإختيار والمصادقة والتمويل.