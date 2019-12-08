الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكشف أرقامه في خنشلة

قامت وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بخنشلة منذ مطلع سنة 2019، بتمويل 132 مشروعًا.

وهذا لصالح المواطنين البالغين من العمر ما بين 30 و55 سنة، حسبما عُلم، اليوم الأحد، من مدير ذات الوكالة العايش بعلي.

وأكد نفس المصدر، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام “الأبواب المفتوحة” على الصندوق الوطني

للتأمين عن البطالة بخنشلة، أنه تم إلى غاية اليوم، تحقيق نسبة 44 %، من الأهداف المسطرة من خلال تمويل 132 مشروعًا، كما توقّع إرتفاع النسبة إلى 60 % مع نهاية السنة الجارية.

وأضاف نفس المسؤول أنّ مشاريع قطاع الفلاحة إحتلت الصدارة من حيث المشاريع الممولة بـ104 مشاريع بنسبة 78,7 % من مجموع المشاريع الممولة يليها قطاع الصناعة التقليدية والحرف بـ19 مشروعا و قطاع الأشغال العمومية والري بـ5 مشاريع، و4 مشاريع فقط بالنسبة لقطاع الخدمات.

وأوضح أن المشاريع الممولة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بولاية خنشلة خلال سنة 2019 مكنت من إستحداث 254 منصب شغل لفائدة الشباب البطال، متوقعًا إرتفاع الرقم خلال الثلاث أسابيع التي تسبق نهاية السنة الجارية.