الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: إفتتاح مكتبين جديدين بتيسمسيلت والبيض

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن افتتاح مكتبين جديدين له بولايتي تيسمسيلت والبيض. وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب المصادف ليوم الـ5 جويلية من كل سنة.

وأوضح الصندوق في بيان له، أن المكتب الأول يقع بدائرة لزهارية بولاية تيسمسيلت، في حين يتواجد المكتب الثاني ببلدية رقاصة بولاية البيض. حيث سيتم تدشينهما من قبل السلطات المحلية المعنية بكل ولاية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة تنفيذ مخطط التوسع المعتمد من قبل الصندوق، الرامي إلى تغطية مختلف مناطق الوطن. بما يعكس التزامه كمؤمن استشاري جواري لاسيما بالمناطق الريفية.

وبافتتاح هذين المكتبين، يساهم الصندوق في دعم سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. لاسيما في الشُعب الاستراتيجية، من خلال مرافقة تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة المنتجات الأساسية.

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