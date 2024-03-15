الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: انطلاق عملية التكفل بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اليوم الجمعة، عن بداية عملية التكفل، التي بادرت بها السلطات العمومية، بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة، عن طريق شبكته وبواسطة صندوق الضمانات ضد الكوارث الطبيعية.

وجاء في البيان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنه “طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال مجلس الوزراء الأخير، باشر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التكفل بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة. عن طريق شبكته وبواسطة صندوق الضمانات ضد الكوارث الطبيعية”.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم مساء البارحة (الخميس) اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك على مستوى الصناديق الجهوية. المتواجدة ببجاية، تيزي وزو، سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة و قسنطينة.

حيث تم القيام بتحويلات مصرفية وتقديم صكوك مما ساهم بالتعجيل في عملية الدعم وكذا توفير المساعدة السريعة للمتضررين. مبرزا أن الموارد المستعملة تهدف الى التقليل من الأثر السلبي والعواقب الناتجة عن هذه التقلبات المناخية. لاسيما في القطاع الفلاحي أين تكبدت عدة مستثمرات خسائر جسيمة، يضيف البيان.

وتعكس هذه التدابير مدى التزام السلطات بالاستجابة الفعالة لاحتياجات أهالي الأرياف، وفقا للبيان. الذي أشار الى ان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يبقى حاضرا عن طريق خلية رصد ومتابعة للسهر على السير الحسن لهذه العملية. مؤكدا بذلك إلتزامه الكامل بخدمة القطاع الفلاحي.

وخلال مجلس الوزراء المنعقد في 10 مارس الجاري، أمر رئيس الجمهورية، بخصوص الفلاحين المتضررين من الفيضانات. التي مست سبع ولايات عبر الوطن بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف دج، خلال شهر رمضان، في مدة أسبوع على أقصى تقدير. على ان يتم تعويض الفلاحين من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

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