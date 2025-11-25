الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يقدم مساعدات للعائلات المتضررة من الحرائق

نظم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اليوم الثلاثاء، مبادرة تضامنية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة بولاية تيبازة. تجلت في تقديم مساعدات عينية. بما فيها رؤوس الماشية، للعائلات المتضررة.

أوضح بيان للصندوق، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة التي احتضنتها القاعة متعددة الرياضات بمسلمون (تيبازة). جسدت “قيم التضامن والجوارية في أوقات الأزمات”، مضيفا أن العملية تأتي في إطار استمرارية حضور الصندوق الميداني. حيث تم توزيع مساعدات تمكن العائلات الريفية من استئناف نشاطها الفلاحي.

وذكر الصندوق بحضوره عبر شبكته المباشرة منذ الوهلة الأولى لدعم العائلات المتضررة وتقديم يد المساعدة، معتبرا تواجده في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمس الفلاحة والريف الجزائري “واجبا عليه حتى وإن كان المتضررون غير مؤمنين”. و”فرصة سانحة للتأكيد على الدور المحوري للتأمين وزع هذه الثقافة في الأوساط الريفية”.

ومن خلال هذه المبادرة التضامنية، “يؤكد الصندوق مرة أخرى التزامه تجاه الفلاحين والمربين مع التركيز على قيم التضامن والمرافقة”. مبرزا أن “التأمين الفلاحي بتغطياته المتعددة الأخطار وما يوفره من تسهيلات عديدة يظل الأداة الأساسية والوحيدة للوقاية من المخاطر وضمان استقرار العالم الريفي”.