الصندوق الوطني للتقاعد في منزلك !

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد “cnr”، اليوم الأحد، عن تنظيم الطبعة الثالثة لأسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت. وهذا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ديسمبر 2024، تحت شـعار “المساعدة الاجتماعية في البيت، مرافقة وتكفل”.

ويهدف أسبوع المساعد لصندوق التقاعد، إلى التعريف بالآليات التي تم تسخيرها لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق لاسيما المعطوبين. العجزة والمعاقين، من أجل أنسنة العلاقة والتكفل الأمثل بانشغالاتهم.

وأشار الصندوق إلى أن جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت تكفل خلال سنة 2023 بزيارة أكثر من 21 ألف متقاعد وذوي الحقوق. ومرافقتهم على القيام بمختلف الإجراءات الإدارية للحصول على مختلف التجهيزات واللوازم الطبية كأجهزة المساعدة على المشي. الكراسي المتحركة، السماعات الطبية… إلخ، وذلك دون عناء التنقل بين مختلف الإدارات.

وفي إطار عصرنة المرفق العمومي، وضع الصندوق الوطني للتقاعد خدمة المساعدة الاجتماعية في البيت عن بعد من خلال تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي وفضاء المتقاعد. والتي تسمح للمتقاعد طلب مختلف التجهيزات عن بعد، فضلا عن تحديد موعد لزيارة المتقاعد من طرف المساعد الاجتماعي.

كما يتوفر الصندوق الوطني للتقاعد على مستوى كافة الوكالات المحلية على مساعدين اجتماعيين مؤهلين. يقومون بانتقاء المتقاعدين الذين يحتاجون لزيارة. استنادا على البطاقية الوطنية للمتقاعدين المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي بناء على معايير دقيقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت يترجم السياسة القطاعية وحرص الدولة الجزائرية على تكريس الطابع الاجتماعي. وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، عبر وضع الميكانيزمات التي تسمح بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل المتقاعدين. لاسيما الفئات الهشة منهم وتمكنهم من حقوقهم والاستفادة من الخدمات والأداءات بكل أريحية وفي أحسن الظروف.