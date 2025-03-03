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الصندوق الوطني للتقاعد: مواقيت عمل الوكالات خلال رمضان

بقلم نادية بن طاهر
الصندوق الوطني للتقاعد: مواقيت عمل الوكالات خلال رمضان
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كشف الصندوق الوطني للتقاعد، عن مواقيت عمل الوكالات المحلية التابعة له، خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان للصندوق، حددت أوقات العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا، إلى غاية الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية، فستكون أوقات العمل بداية من الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، وتمنراست، وإليزي، وتندوف، وبشار، وورقلة، غرداية، والأغواط.

وكذا ولايات بسكرة، والوادي، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وتوقرت، وإن قزام، وجانت، المغير والمنيعة.

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