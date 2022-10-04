الصندوق الوطني للتقاعد: هكذا تمت ترقية المديرة الفرعية بالنيابة للمعاشات  “الجزائر شمال”

فند الصندوق الوطني للتقاعد، كافة الأخبار الواردة في المقال المنشور في العدد 5350 ليومية النهار. يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 تحت عنوان: فضيحة الترقيات بالوجوه.

وقال الصندوق الوطني للتقاعد في تصريح خص به النهار أونلاين. إن المعلومات قد تم تحويرها في هذا الشأن وإخراجها من سياقها.

وقال الصندوق الوطني للتقاعد إن السيدة إلتحقت بالصندوق الوطني للتقاعد سنة 1996. وتدرجت في المناصب بطريقة قانونية وفق الأحكام المنصوص عليها في الإتفاقية الجماعية.

وأشار ذات المصدر أن السيدة لديها عدة شهادات عليا منها مهندسة، ليسانس في العلوم الاقتصادية. وماستر في المالية والمحاسبة، زيادة على إشرافها على دورات تكوينية داخلية في مجال تشريع التقاعد. إلى جانب تدريسها على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ما يؤهلها لشغل هذا المنصب.

كما تحصلت السيدة على منصب مديرة فرعية لتصفية معاشات و منح التقاعد على مستوى المديرية العامة. بعد نجاحها في المسابقة الداخلية وحصولها على المرتبة الأولى. حيث أشرف على المسابقة إطارات عليا بالصندوق لهم خبرة تفوق عشرين سنة في مجال التقاعد. زيادة على أن كل منهم يشغل منصب مدير وكالة ولائية لفترة تتراوح ما بين أربع سنوات وعشرون سنة.

كما لقد جرت المسابقة في شفافية تامة حيث تنافس على المنصب. مجموعة من الإطارات من الوكالات المحلية الأربعة للجزائر العاصمة والمديرية العامة.

أما بالنسبة للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية لقطاع الضمان الإجتماعي المشار إليها في المقال. فهي لا تعني المناصب العليا ما فوق الدرجة 18. بل تخص فقط الترقيات العمودية التي يتم دراستها عن طريق اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلقة بالموضوع. وتتم وفق التشريع المعمول به وبطريقة مدروسة ودقيقة بناء على الكفاءة والاستحقاق.

وفي الأخير دعا الصندوق الوطني للتقاعد وسائل الإعلام إلى استيقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصندوق ومجال نشاطه. من مصدرها الرسمي مع التحقق والتأكد من صحتها قبل نشرها والتداول بشأنها، تفاديا لتغليط الرأي العام.