الصندوق الوطني للتقاعد يتحصل على وسم جودة الإستقبال

تسلّم الصندوق الوطني للتقاعد، وسم جودة الإستقبال في خدمتكم. الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس. وذلك بعد إيفاء وكالات محلية للصندوق لمعايير جودة الاستقبال.

كما نالت ستة وكالات محلية للصندوق وسم جودة الاستقبال، ويتعلق الأمر بولايات بجاية، قسنطينة، جيجل. بالإضافة كذلك إلى عين تموشنت، تيبازة، وسطيف إلى جانب مركز الاتصال الخاص بالرقم الأخضر (3011) التابع للصندوق الوطني للتقاعد.

وتم خلال التكريم إبراز جهود الصندوق الوطني للتقاعد الذي يسهر في إطار إستراتيجيته على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أحسن الظروف للإستقبال من أجل ضمان راحة مرتفقيه (المتقاعدين و ذوي الحقوق). سيما بوضع خلية الإصغاء للاستماع لإنشغالاتهم واقتراحاتهم. ويمتلك أيضا خدمات رقمية متنوعة يتم تطويرها وتحديثها دوريا تماشيا مع متطلبات المتقاعدين.

من جهته قال الأمين العام لوزارة العمل بركاتي أن هذا اللقاء يعد فرصة للتأكيد على أهمية الإستقبال الجيد للمواطنين ومرتفقي القطاع. مضيفا أن الإستقبال يعتبر محورا هاما في استراتيجية القطاع الرامية إلى التحسين المستمر لنوعية التكفل بهذه الفئة.

كما أشار بركاتي، أن الوزارة سطرت إستراتيجية مبنية على المتابعة المستمرة وتقييم دائم للأداء على المستويين المركزي والمحلي. بهدف ترقية الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية. سيما بتسهيل الإستفادة من الأداء والتكفل بالإنشغالات اليومية للمواطن في الآجال المحددة.

وأكد عبدلي أن الصندوق الوطني للتقاعد يضع مرتفقيه في صلب اهتماماته. من خلال تحسين الخدمات والآداءات المقدمة بالموازاة مع توفير أفضل الظروف لاستقبال جيد يليق بهذه الشريحة. مضيفا أن الصندوق قطع أشواطا كبيرة في مجال تحسين الخدمة العمومية ليكون في مستوى تطلعات المتقاعدين.

و بدوره أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أن الصندوق الوطني للتقاعد هو المؤسسة الثانية التي تتحصل على وسم جودة الاستقبال. مبرزا أن العلامة “في خدمتكم” تمنح بعد إيفاء كل مؤسسة بالالتزامات المتعلقة بشروط الاستقبال والتكفل بالزبائن التي يشترطها المعهد.

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