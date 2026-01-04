الصندوق الوطني للتقاعد يدعو هذه الفئة إلى تجديد وثائق الثبوتية

دعا اليوم الأحد، الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جانفي إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأوضح الصندوق أنه يتيح طريقتين لتجديد الوثائق، حيث تكون الطريقة الأولى عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz. ويُعد هذا الخيار الأكثر سهولة، أين يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بُعد دون الحاجة للتنقل.

فبخصوص التقاعد المباشر، يتم استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد. من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

أما التقاعد المنقول، فيتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق تقاعدي RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية. عن بعد بنجاح.

والطريقة الثانية تتمثل في التوجه إلى الوكالة المحلية.

وأشار الصندوق الوطني للتقاعد أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين. يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد إستراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية. وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

هذه هي الوثائق التي يجب تجديدها سنويا

أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية. تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

وبالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرملة:

شهادة عدم إعادة الزواج.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة:

شهادة عدم الزواج.

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون:

شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل:

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

