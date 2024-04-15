الصندوق الوطني للمتقاعدين يصدر بيانا هاما 

دعا الصندوق الوطني للتقاعد جميع المنتسبين إلى إستخدام استخدام تقنية “التعرف على ملامح الوجه”، عبر تطبيق ” تقاعدي”،عوض التوجه نحو الوكالات المحلية.

وأوضح الصندوق في بيان له عبر حسابه على الفيسبوك أكثر من 42 ألف و900 متقاعد إستخدموا تقنية التعرف على ملامح الوجه المتوفرة عبر منصة الهاتف المحمول تقاعدي.

وأضاف البيان أن هذه الخدمة الرقمية الفريدة في الجزائر تساهم في تجنيب المتقاعدين عناء التنقل للوكالات المحلية من أجل إيداع الشهادة العائلية للحالة المدنية.

وذلك عبر تحميل تطبيق تقاعدي عبر الرابط: http://bit.ly/40hHDtF