الصهاينة يحولون مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية ويمنعون دخول الماء الغذاء والمستلزمات الطبية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن تنفيذ جيش الاحتلال عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء ونقل جثث عشرات الشهداء إلى جهة مجهولة.

كما منع الإحتلال الصهيوني دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات وبضغط دولي لتحرير مجمع الشفاء من الجيش الإسرائيلي وإخراج جنوده ودباباته.