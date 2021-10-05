الصهاينة يدخلون الامارات دون “VISA”

أعلن الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عن السماح لأشخاصها بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المقبل. وقالت أييليت شاكيد، إن الصهاينة والإماراتيين سيكونون قادرين على السفر دون تأشيرة اعتبارا من يوم الأحد، 10 أكتوبر الجاري.

ووقع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة اتفاقية التخلي عن التأشيرة في جانفي، لكن تم تعليق ذلك بعد فترة وجيزة بسبب الجائحة.

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وبذلك، لن يحتاج سياح الاحتلال وأولئك الذين يسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة بغرض العمل إلى تأشيرات لدخول البلاد. أما أولئك الذين يخططون للدراسة أو العمل أو التطوع في الإمارات، أو الذين يسافرون لأسباب دينية، سيظلون بحاجة إلى تأشيرة.

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