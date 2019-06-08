الصهاينة يطالبون ترامب بإقالة السفير الأمريكي الذي اقترح ضم مستوطنات جديدة

طالب أنصار حركة السلام الآن الصهيونية، الرئيس الأمريكي بإقالة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بفلسطين، بسبب دعوته للإستيطان.

وقالت الحركة الصهيونية بأن السفير الأمريكي هو بمثابة حصان طروادة، يؤدي مأمورية من طرف اليمين الإستيطاني، والذي سيلحق أضرارا كبيرة

بمصالح الكيان الصهيوني، معتبرة بأن الإستمرار في الإستيطان من شأنه أن يفتح عليهم نيران الفلسطينيين، وذلك لا يخدم مصالحهم.

وتطرقت رئيسة حركة السلام الآن الصهيونية،لكلام السفير الأميركي ديفيد فريدمان،الذي قال بأنه يحق لإسرائيل ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية،

فقالت “طالما أن فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الإسرائيلي، عليه أن يفهم أن الإستيطان هو كارثة على الصهاينة”،

في إشارة إلى أن الفلسطينيين لن يسكتوا على أي محاولة لعملية استيطان جديدة، وسيواجهون ذلك بما لديه من أسلحة وإرادة.