الصهاينة يعتقلون مدير مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ان قوات الاحتلال الصهيوني إعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان وإقتادته إلى جهة غير معلومة خارح المستشفى.

وحسب ذات الوزارة فإن قوات الاحتلال أخلت سبيل 5 أطباء وسيدات من الكوادر الصحية واقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى خارج المستشفى نحو وجهة غير معلومة.

كما قامت قوات الاحتلال طلبت من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد واخلاء المباني الأخرى. الى جانب الكوادر الطبية يوجد 65 جريح و 12 طفل مريض في عناية الأطفال من دون كهرباء أوماء أوطعام.

وتتخوف وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قيام الاحتلال بفركة كذبة وسردية جديدة يتذرع بها لارتكاب جرائم وتدمير في المستشفى.