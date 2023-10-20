الصهاينة يواصلون الإجرام.. إرتفاع شهداء غزة إلى 4137 و13 ألف جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إرتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4137 شهيدا وأكثر من ١3 ألف جريح.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى. وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.

وهو ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة. في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.