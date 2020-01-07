الصورة الأولى لنانسي عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، عبر صفحتها على تويتر، صورة جمعتها بالفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد الإفراج عنه.

وشكلت هذه الصورة، أول إطلاله إعلامية لفادي الهاشم بعد الإفراج عنه، رفقة زوجته النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وقررت القاضية، غادة عون، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، بعد التحقيق معه في حادثة اقتحام منزلهم يوم الأحد الماضي، والتي إنتهت بقتل المقتحم على يد فادي.

وتم إخلاء سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم بسند إقامة، مع منعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات.

وقد تم توقيف الدكتور فادي الهاشم، في أحد مراكز الشرطة بلبنان، وقضى ليلتي الأحد والإثنين في مستشفى بسبب إصابته بإنهيار عصبي.