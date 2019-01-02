الصور..إصابة 6 أشخاص في انحراف سيارتهم بعين معبد في الجلفة

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة “الزميلة” التابعة لبلدية عين معبد شمال ولاية الجلفة.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الحادث نجم في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “ڨولف” تحت ترقيم 16 .

حيث خلف الحادث إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة، 4 منهم أصيبوا بجروح و2 في حالة صدمة تتراوح أعمارهم مابين 43 سنة وشهرين.

حيث سارعت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية، مدعومة بالوحدة الرئيسية، لتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان.

وتّم نقل المصابين على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المركزي بالجلفة.