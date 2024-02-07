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فن وثقافة

الصور الأولى لفادي إبراهيم بعد بتر ساقه وأصابع يده

بقلم نادية بن طاهر
الصور الأولى لفادي إبراهيم بعد بتر ساقه وأصابع يده
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تداول محبو الفنان اللبناني، فادي إبراهيم، الصور الأولى له من داخل المستشفى، حيث يتلقى العلاج منذ فترة، بعد بتر ساقة وثلاثة أصابع من يده اليمنى.

ونشر الصور للمرة الأولى، الفنان اللبناني طوني كيوان، الذي زار زميله بالمستشفى للإطمئنان عليه وإلتقط معه بعض الصور.

وظهر إبراهيم في الصور بحالة صحية جيّدة نسبيا بجانب المغني اللبناني والعميد الركن جان نهرا.

وقالكيوان أنه نشر الصور بعد حصوله على موافقة الممثل فادي إبراهيم، ليتم تداولها بعد ذلك على نطاق واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنى الجميع للفنان، الشفاء العاجل والعودة مجددًا إلى الساحة الفنية في أقرب وقت.

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