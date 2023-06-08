الصور الأولى من عرس ماريتا الحلاني.. هكذا بدت بفستان الزفاف

احتفلت عائلة النجم اللبناني عاصي الحلاني، أمس الأربعاء، بحفل زفاف إبنته المغنية ماريتا الحلاني على كميل أبي خليل.

وأقيم الحفل، في الحلانية في البقاع اللبناني بمزرعة والدها، وسط عدد كبير من أقارب وأصدقاء العروسين.

وحرصت ماريتا على توثيق اللحظة الأولى من حفل زفافها، من خلال نشر صورة لها بفستان الزفاف. والفستان جاء من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وشاركت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، مع جمهورها اللحظات الأولى لإتمام زواجها على كميل ابي خليل.

حيث نشرت مقطع فديو عبر حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” للحظات الأولى من زواجها وتوثيق عقد الزواج.

وكانت نشرت كوليت الحلاني زوجة النجم اللبناني عاصي الحلاني صوراً من حفل حناء ابنتهما ماريتا الحلاني والذي أقيم امس الأول تحضيراً لزفاف ماريتا من خطيبها كميل ابي خليل

. وظهرت عائلة الحلاني مع خطيب ماريتا بالعباءة في صور جميلة تخليداً لذكرى هذه المناسبة بحياة أسرة عاصي الحلاني.