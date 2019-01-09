“الصولد” ينطلق قبل موعده الرسمي في العاصمة

قرر متعاملون لبيع ألبسة علامات تجارية عالمية مباشرة عملية الصولد اليوم 10 جانفي 2019، بدل إنتظار التاريخ التي أعنت عنه ولاية الجزائر.

وأعلن عدد من ممثلي الشركات العالمية لبيع الألبسة في الجزائر، عن الشروع بداية من نهار اليوم في عملية البيع بالتخفيض “صولد”.

حيث فضل هؤلاء عدم الإلتزام بالموعد القانوني للعملية، المحدد من قبل ولاية الجزائر والمقرر الأسبوع المقبل يوم 18 جانفي الجاري.

واعتاد ممثلو هذه العلامات استباق التاريخ الرسمي لبدأ العملية على غرار ما حدث الموسم الماضي، أين كانت هذه الأخيرة سباقة للبيع بالتخفيض.