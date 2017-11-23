«الصولـــــد» و«الطومبــــــولا» لإنجــــاح عمــــرة المولــد!

بسبب نقص التسجيلات وتراجع الإقبال على أداء المناسك هذا الموسم

عروض خاصة «أجلب 5 معتمرين واحصل على عمرة باطل»

سماسرة ووسطاء يتعاملون مع وكالات سياحية لملإ مقاعد الرحلات

فتحت وكالات سياحية المجال أمام السماسرة للمناولة وجمع جوازات المعتمرين، رغم تعليمات الديوان الوطني للحج والعمرة ودفتر الشروط الذي ينص على إلزامية التصريح بكل وكيل يتم التعامل معه في إطار المناولة، وذلك تفاديا لأي تلاعب أو متاجرة بالمعتمرين، بسبب المضاربة في الأسعار نتيجة الوساطات.

وأطلقت عديد الوكالات السياحية عروضا على شكل تخفيضات أو ما يعرف في الجانب التجاري بعبارة «صولد» و«طومبولا»، مما جعل السماسرة ممن لا علاقة لهم بالعمرة أو الجانب السياحي يغتنمون الفرصة بجمع أكبر عدد ممكن من جوازت السفر وتقديمهم للوكالات المعتمدة مع عمولات محددة يدفع قيمتها في الأخير المعتمر.

وتطرح وكالات أخرى تخفيضات على شكل «طومبولا» لاستقطاب أكبر عدد من المعتمر، خلال هذه الفترة التي تشهد عزوفا عن التسجيلات، بسبب الضريبة على التأشيرة من جهة وتراجع الإقبال على عمرة المولد النبوي الشريف لدى الجزائريين، خاصة وأنها لم تتزامن هذا الموسم والعطلة المدرسية لفصل الشتاء.

وتعرض هذه الوكالات عمرة مجانية لكل 5 أو 10 معتمرين، أو تقديم تخفيضات تصل إلى مليونين أو أكثر، حسب عدد المعتمرين الذين يتقربون دفعة واحدة إلى الوكالة، الأمر الذي يجعل السماسرة وبصفة خاصة على مستوى المناطق النائية، يجمعون الجوازات عن الراغبين في أداء العمرة للاستفادة من هذه التخفيضات بالاتفاق مع صاحب الوكالة أو الاستئثار بالعمرة المجانية في حال استطاع جمع 5 جوازات أو أكثر.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة في وقت سابق، قد تعمّد إدراج بند جديد في دفتر الشروط للقضاء على هذا النوع من الوساطات التي تزيد في أسعار العمرة وتجعل من المعتمر سلعة تباع وتشترى، حيث تحولت كثير من محلات بيع الهواتف والحلاقة إلى وسطاء ومؤسسات غير قانونية للمناولة مع الوكالات السياحية.

وقال من جهته ممثل لوكالة سياحية قدمت عروضا مغرية في اتصال مع «النهار»، إنه لا ينظر لعمل وطبيعة الأشخاص والجهات التي يتعامل معها في جمع الجوازات للاستفادة من هذه الامتيازات، سواء كان ممثل عمال أو سمسار أو وكيل سياحي، مشيرا إلى أن الأمر قانوني ولا يخالف ما ينص عليه دفتر الشروط الذي أطلقه الديوان الوطني للحج والعمرة.

وأشار محدث «النهار» إلى أن الوكالة تقدم عمرة مجانية عن كل 5 أشخاص، ولا يهم من يستفيد من هذه العمرة، سواء المعتمرين فيما بينهم أو شخص قام بجمع الجوازات، واتفق مع هؤلاء المعتمرين على شيء معين، المهم أن الوكالة ستقدم عقودا لكل المعتمرين تتفق معهم على أدق التفاصيل بشأن رحلتهم منذ الخروج من الجزائر إلى غاية العودة.