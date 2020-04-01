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الصومال ترسل 14 طبيبا إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة كورونا

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الصومال ترسل 14 طبيبا إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة كورونا
بقلم نادية بن طاهر

يستعد مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشو الوطنية، للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين، حسب صحيفة “napolitan”.

ونقل على لسان هؤلاء الأطباء قولهم: “عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية”.

وأضاف الأطباء: “خلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية، والذين قدموا من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة”.

وقال الأطباء أنهم فجأة شعرنا بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بكوفيد -19 في إيطاليا، وللزيادة الكبيرة في أعداد المرضى والمتوفين.

وعبر الأطباء عن تضامنهم الصادق مع زملائهم في المؤسسات الطبية والصحية الإيطالية، وتطوعهم للعمل إلى جانبهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799266

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