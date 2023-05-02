الصومال يتعادل أمام الكونغو في منافسة كان أقل من 17 سنة

انتهت المباراة بين منتخب الكونغو والصومال بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف بملعب نيلسون مانديلا في براقي.

وأشعل التعادل الصراع على التأهل إلى الدور المقبل بين المنتخبات الثلاثة الصومال، والكونغو والجزائر

ويتواجد الفريقان في مجموعة السنغال، والجزائر البلد المستضيف الذي يسعى لتحقيق الهدف المنشود. وهو الذي فاز بالمباراة الافتتاحية أمام الصومال و خسر أمام الرائد السنغال.

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