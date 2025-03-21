الصومال تفرض التعادل على غينيا وتقدم خدمة كبيرة لـ “الخضر”  

منح منتخب الصومال هدية ثمينة للمنتخب الوطني في مشوار التأهل إلى مونديال 2026. بعدما فرض التعادل دون أهداف على منتخب غينيا. في مباراة أُقيمت الجمعة بمدينة أبيدجان الإيفوارية، وذلك بسبب عدم امتلاك غينيا ملاعب مؤهلة لاستضافة المباريات الدولية.

وعقّد منتخب الصومال مهمة غينيا التي كانت تسعى لتحقيق الفوز من أجل احتلال المرتبة الثالثة في المجموعة السابعة. خلف الجزائر وموزمبيق.

وبهذا التعادل، قدم منتخب الصومال خدمة كبيرة للخُضر، مما فتح أمامهم طريقاً أسهل نحو المونديال. رغم أن المهمة لا تزال صعبة. إذ أصبح الفارق بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني خمس نقاط كاملة.

وبات على المدرب بيتكوفيتش ولاعبيه ضرورة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء أمام منتخب موزمبيق الذي يتقاسم صدارة المجموعة مع الخُضر.

كما ينتظر المنتخب الوطني لقاء حاسم في شهر سبتمبر، أمام منتخب غينيا على ملعب محايد بنسبة كبيرة.