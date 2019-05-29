الصيادلة يستجيبون لإضراب اليوم

استجاب الصيادلة، الأربعاء،للإضراب الذي أعلن عنه مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص،والمقدر عددهم 10 آلاف صيدلي عبر 48 ولاية.

وعرفت ولاية عين تموشنت، من جهتها، إضراب كلي للصيادلة بمجموع 196 صيدلية.

وقال احد الصيادلة إن مطالبهم، تكمن في مجملها حول موضوع بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية.

وأفاد المتحدث، أنه لا يوجد متابعة عميقة من قبل المصالح الأمنية، قائلا إن أول من يعاقب هو الصيدلي إن تم حجز كمية من الأدوية عند مواطن.

وأضاف الصيدلي، أن هناك أطباء يكتبون وصفات طبية وهمية للراغبين في المتاجرة بهذه الأدوية الخطيرة.