“الصيام” قد يعيد “بن سبعيني” لكرسي الاحتياط ضد ليفركوزن !!

كشف مدرب فريق “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني تفكيره في إراحة النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” في مواجهة “بايرن ليفركوزن” المقررة غدا السبت.

“ماركو روز” قال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:”رامي بن سبعيني قدم مباراة جميلة في الأسبوع الماضي ضد آنتراخت فرانكفورت”.

“رامي سجل من ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة في الجولة الماضية رغم خوضه اللقاء صائما ودون تناول وجبة الغذاء وهذا أمر في غاية الصعوبة”.

وأضاف:”شهر رمضان ينتهي يوم السبت بعد مباراتنا ضد ليفركوزن ورامي يرفض بشكل قاطع الافطار لذلك نفكر في تركه يرتاح تحسبا للجولات القادمة”.