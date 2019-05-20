الصيام يُؤثر على عطّال

تلقى يوسف عطّال بعض الإنتقادات من وسائل الإعلام الفرنسية بعد آدائه المُتواضع أمام “سانت إيتيان”، ليُصنف من أسوء لاعبي فريقه.

وأختير الجناح الصاعد، وللمرة الثانية على التوالي كأسوء لاعب من جانب “نيس”، من طرف جريدة “ليكيب” والتي منحته علامة 4/10.

ويبدو بأن صاحب الـ23 عاما تأثر بعامل الصيام “المُباراة لُعبت دقائق قبل الإفطار”، وهو ما لم يُساعد إبن واضية تماما.

ويأتي تراجع خريج “الجياسكا”، في وقت غير مُناسب بالمرة، خاصة وأن العديد من الفرق بدأت في إرسال كشافيها لمُتابعة مُستواه.

وسيعمل نجم المنتخب الوطني على العودة الى الواجهة، ورفع أسهمه مُجددا، بداية من الأخيرة من الموسم و”الداربي” أمام الجار “موناكو”.