الصيدلية المركزية: الأدوية متوفرة والديون بلغت 256 مليار دينار

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أن حجم ديون المؤسسات الصحية العمومية لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغ 256 مليار دج الى غاية سبتمبر 2023.

وصرح فرحات خلال ندوة صحفية قعدها بمقر المؤسسة بالعاصمة، وعرض خلالها المخطط الاستراتيجي للمؤسسة. الرامي إلى ضمان و توفير الأدوية بهدف تأمين طلبيات جميع المؤسسات الصحية. أن “حجم ديون المؤسسات الصحية العمومية لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات قدر بـ 256 مليار دج الى غاية سبتمبر 2023”.

وأوضح ذات المتحدث أنه تم تسديد جزء منها وقدر 75 مليار دج بفضل قرار مسح الديون. الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد لفائدة مؤسسات الصحة العمومية فيما ينتظر تسديد قيمة مماثلة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أبرز سمير فرحات الجهوذ المبذولة من قبل الصيدلية المركزية لتحسين و تطوير أدائها من خلال إعتماد نظام الرقمنة. وإدخال نظام العمل بسند الطلبات الالكترونية قصد ضمان التكفل بالحاجيات المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات الصحية.

من جهة أخرى، طمأن المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات بوفرة الأدوية وعدم تسجيل أي ندرة فيها ، مؤكدا على أن عملية تزويد المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني تتم بصفة مستمرة ووضعت تحت تصرف الممارسين الطبيين قصد ضمان أنجع العلاجات للمرضى.

43 مليار قيمة الأدوية المنتجة محليا

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أن الأدوية المنتجة في السوق من طرف المتعاملين المحليين. فقد بلغت 39 بالمائة أي ما يعادل 43 مليار دج، فيما بلغت الأدوية المستوردة 61 بالمائة أي ما يعادل 67 مليار دج.

وبخصوص مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات، يتوقع أن تصل إلى 125 مليار دج مع نهاية 2023. مع تسجيل تطور ملحوظ مقارنة بسنة 2022 أين بلغ 111 مليار دج. وأرجع المدير العام ذلك إلى عدة أسباب منها إنشاء مؤسسات صحية جديدة وكذا إدخال منتوجات جديدة في النظام العلاجي لاسيما المنتوجات البيولوجية.