الصيدلية المركزية.. المستشفيات والموردين هم سبب ندرة المواد الصيدلانية

كشف المدير العام للصيدلية المركزية، سمير فرحات، عن أسباب ظاهرة التذبذبات التي تعرفها المواد الصيدلانية. حيث قال إنها ليست وليدة اليوم ولا هي لصيقة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

كما أوضح فرحات خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصادية على قناة النهار، أن العديد من الدول الأوروبية تعرف تذبذبات في المواد الصيدلانية. على غرار فرنسا، سويسرا، ألمانيا.

في حين، أرجع المتحدث أسباب التذبذب في المواد الصيدلانية، إلى عدم تحكم المؤسسات الصحية في احتياجاتها المعبر عنها. وهذا أثناء تحضير الصيدلية المركزية للمستشفيات لبرنامج مشترياتها. والذي يعود أساسا إلى غياب منصة معلومات موثوقة فيما يخص مستهلكات هذه المؤسسات الصحية. وإعادة بعث النشاطات التي كانت متوقفة أثناء جائحة كوفيد وتزايد النمو السكاني.

كما أضاف سمير فرحات، أن هناك سبب آخر وهو عدم احترام الموردين لآجال تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات لهذه المواد الصيدلانية. والذي ينجم عنه غرامات التأخير .