الصيدلية المركزية: لا ندرة في أدوية السرطان ونسبة التوفر تتجاوز 93%

فندت الصيدلية المركزية للمستشفيات، بشكل قاطع، في بيان لها مساء اليوم، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل ندرة في الأدوية المضادة للسرطان وأدوية المستشفيات.

مؤكدة أن نسبة توفر هذه الأدوية الحيوية على المستوى الوطني بلغت أكثر من 93%.

وأكدت الصيدلية، في بيانها، أن الإمداد بالأدوية يتم بشكل مستمر وكافٍ لتغطية احتياجات مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني دون تسجيل أي حالة ندرة. مشيرة إلى وجود أرضية إلكترونية متطورة مرتبطة مباشرة بالمستشفيات، تتيح متابعة ومراقبة المخزون في أي وقت.

وفي إطار حرصها الدائم على ضمان توفير العلاج في الوقت المناسب ودون انقطاع، شددت الصيدلية المركزية على أنها تعمل بشكل منتظم ومنسق مع مختلف الفاعلين في سلسلة التوريد لضمان وصول الأدوية إلى جميع المرضى.

وكشف البيان أن الصيدلية خصصت أكبر ميزانية في تاريخها لاقتناء الأدوية، خاصة المضادة للسرطان، حيث بلغت 84 مليار دينار جزائري. بالإضافة إلى ما تبقى من الميزانية الموجه لتلبية كافة الاحتياجات الطبية بالمستشفيات. تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة وتجسيدًا لبرنامج العمل من أجل المريض.

وأوضحت الصيدلية أن جزءًا هامًا من هذه الميزانية وجِّه لاقتناء أدوية مبتكرة وعالية الجودة. تمكن المرضى من الاستفادة من بروتوكولات علاجية عالمية متقدمة، بما يسهم في تحسين نتائج التكفل ومواكبة المعايير الطبية الدولية.

كما أكدت أنها تتابع باستمرار وضعية الأدوية التي قد يحتمل أن تسجّل ندرة خلال السنة، سواء كانت محلية أو مستوردة. وتتخذ الإجراءات اللازمة لتعويضها وفق احتياجات المؤسسات الصحية، مع التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.