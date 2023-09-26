قناة النهار الصيدلية المركزية للمستشفيات تنظم ندوة صحفية حول وفرة الأدوية بقلم قناة النهار نشر في 26 سبتمبر 2023 - 16:21 أدوية شارك غرِّد أرسل 40 0 الصيدلية المركزية للمستشفيات تنظم ندوة صحفية حول وفرة الأدوية رابط دائم : https://nhar.tv/F95MA اقرأ أيضا الإيقاع بـ 20 شخصا ضمن شبكة لتهريب الحراڨة بوهران قناة النهار 11 سبتمبر بشار : توصيل قارورات الغاز..مهنة عمي باري رغم كبر سنه قناة النهار 25 سبتمبر شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي قناة النهار 19 سبتمبر طالع هابط: شاهد سياسة البريكولاج في سكنات عدل بالمدية .. "بنايات الموت" قناة النهار 05 سبتمبر فتح مجال إستراد اللحوم البيضاء .. مربو الدواجن يستنكرون قناة النهار 10 سبتمبر مؤثر جدا..الحاجة مليكة تفتح قلبها لاول مرة منذ سنوات..انا يتيمة و هكذا كبرت فالمركز! قناة النهار 14 سبتمبر باتنة : قرى أولاد بشينة بأعالي جبال بلدية أولاد عوف..من الظلمات إلى النور قناة النهار 16 سبتمبر صريح جدا: هل يعرف الجزائريون معنى الكلمات والرموز الموجودة على ملابسهم ..؟ قناة النهار 18 سبتمبر التأخر في صب دعم إنتاج الحليب الطازج يفلس المربين قناة النهار 24 سبتمبر والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. "الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا" قناة النهار 06 سبتمبر