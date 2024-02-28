الصيدلية المركزية للمستشفيات.. توزيع كميات معتبرة من دواء “Sufentanil”

زار المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات سمير فرحات، أمس الثلاثاء، مقر مخابر فراتر رازس بالعاصمة، للوقوف على مسار إنتاج وتصنيع دواء سوفانتانيل “Sufentanil”.

وحسب بيان لذات الهيئة، يُستعمل هذا العقار، الذي هو عبارة عن مخدر، بكثرة في العمليات الجراحية.

والتقى فرحات بمسؤولي مخابر فراتر رازس الذين قدّموا له تطمينات بتوفير الكميات المناسبة، حسب الطلبيات المقدمة من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأضاف البيان، أن الحصة الانتاجية قاربت على الانتهاء، حسب ما عاينه ذات المسؤول عن قرب.

وأكد القائمون على المخبر وضع الكميات اللازمة ابتداء من 3 مارس المقبل تحت تصرف المؤسسات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الصيدلية المركزية للمستشفيات، على ضمان التموين المستمر والدائم للمؤسسات الصحية بالمنتجات الصيدلانية، خدمة للمريض الجزائري.

وبالنسبة لكميات الدواء التي سيتم إنتاجها، فتتمثل في 27400 أمبولة من دواء “Sufentagic” بحجم 10 مل. و49400 أمبولة بحجم 5 مل و10000 أمبولة بحجم 2 مل، لتصل الكمية الاجمالية إلى 86900 امبولة موزعةعلى 3 أصناف للجرعات.