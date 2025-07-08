الصيدلية المركزية للمستشفيات.. توفير ما بين 160 و190 ألف كيس دم شهريا إلى آخر السنة

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات صبري جرود، أنه تم توفير أزيد من 1400 قوقعة أذن لتلبية الطلب عليها منذ 2025.

وقال المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات جرود في تصريح “ّللنهار”، أن المخزون الوطني من أكياس الدم بلغ أزيد من 128 ألف كيسا. كما سيتم توفير ما بين 160 و190 ألف كيس دم شهريا إلى آخر السنة. حيث أن المخزون الوطني من الدم كاف ويغطي الإحتياجات الاستراتيجة الخاصة بفصل الصيف، الحرائق وحوادث المرور.

وأضاف صبري جرود، أن بعض الأدوية المبتكرة التي كانت حكرا على الإستيراد أصبحت تنتج من طرف مجمع صيدال ومخابر وطنية. خاصة وأن كل ما ينتج محليا ويلبي الطلب يلغى إستيراده بطرق آلية.

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات. أنه قد تم إطلاق مناقصة لتوفير الأغذية الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور