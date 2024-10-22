الصيدلية المركزية للمستشفيات تُعزّز شبكة تخزين وتوزيع الأدوية

تهدف الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى تطوير البنية التحتية وشبكة تخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية. بأسلوب عصري يتماشى مع المعايير العالمية.

وقام المدير العام للصيدلية المركزية جرود صبري بزيارة ميدانية إلى موقع تنفيذ وإنجاز توسعة ملحقة بسكرة. حيث يعد هذا المقر الجديد الأول من نوعه على مستوى الصيدلية المركزية. ويهدف إلى تطوير شبكة تخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بأسلوب عصري يتماشى مع المعايير العالمية، باستخدام مواد ذات جودة عالية.

كما تلقى المدير العام شروحات مفصلة حول آليات توزيع الأدوية إلى المستشفيات. مؤكدا على الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها ملحقة بسكرة. كونها تغطي عدة ولايات محورية. ما يجعلها محورا أساسيا في تزويد المؤسسات الصحية للمنطقة بالأدوية و المستلزمات الطبية. مشددا على تعزيز الرقابة الصارمة على المخزون لتفادي أي تأخير في تلبية إحتياجات المؤسسات الصحية.

وفي إطار استكمال مسار الرّقمنة، الذي تنتهجه الصّيدلية المركزية للمستشفيات. من أجل تسيير عصري وفعّال، ضمن المنظومة الصحية. طوّرت المؤسسة العديد من التطبيقات عبر جميع مديرياتها وفي مختلف مجالات نشاطها. بالإضافة كذلك إلى استنادها في ذلك على قاعدة بيانات مركزية على مستوى خلية الإعلام الآلي بالمؤسسة. بهدف تسهيل وتسريع الآداء وتتبّع أثر المنتج الصيدلاني من أدوية ومستلزمات طبية.

وتتوفّر الصّيدلية المركزية للمستشفيات على أزيد من 30 تطبيقا، تم تطويرها داخليا بكفاءات المؤسسة. وهي تطبيقات تخضع للتحسين المتواصل، وفقا للمستجدات ومتطلبات العمل تندرج في إطار التحول الرقمي. لجميع إجراءات ونشاطات الصيدلية المركزية للمستشفيات وتوصيلها ببعضها البعض. بالإضافة كذلك إلى ربطها بالمديرية العامة في إطار مخطط مركزية المعلومات عن طريق شبكة الربط البيني. بالألياف البصرية عالية التدفق والمؤمنة بشكل كبير.

كما تشهد الصيدلية المركزية للمستشفيات، ورشة مفتوحة لتطوير منصّات رقمية وتطبيقات جديدة في كافة تخصصات نشاطها، والمهام الموكلة إليها.