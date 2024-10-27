الصيدلية المركزية للمستشفيات.. رفع مخزون الأدوية الإستراتيجي لـ10 أشهر

أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، صبري جرّود، أن المؤسسة تلعب دورا حيويا في تدفق الأدوية لضمان تكفل أمثل بالمرضى. خاصة في ظل الحديث عن الأمن الصّحي الذي يعد أحد أهم أبعاد الأمن القومي والأمن الاستراتيجي.

وأضاف المدير العام خلال نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم إعداد خطّة إصلاح شاملة لضمان جودة الخدمات واستمراريتها، حيث تم وضعها بعد تشخيص دقيق للوضعية. وتتركّز على عدّة محاور. منها إعادة برمجة البرامج الداخلية مثل برنامج تحديد الاحتياجات والمشتريات وطريقة اقتناء الأدوية عن طريق الصفقات الداخلية ورقمنة النشاطات وتطوير البنية التحتية.

وكشف المدير العام السيد صبري جرّود عن تنصيب لجان عديدة لمعالجة الاختلالات، التي وقف عليها منذ تنصيبه على رأس المؤسسة. منها لجنة خاصة قدّمت الأسبوع الفارط تقريرها ،تعمل على تحديد الاحتياجات بشكل مضبوط. وتوقّع جميع المتغيرات والحالات مثل الأوبئة أو الكوارث أو الأحداث الصحّية الطارئة. بطريقة علمية واستشرافية تمتد على فترة طويلة تناهز 18 شهرا، والأمر ذاته بالنسبة للمخزون الاستراتيجي الذي قد تصل مدّته إلى 10 أشهر.

وتحدث المدير العام عن أهم تطبيق تحوز عليه الصيدلية المركزية وهو تطبيق “زووم” الخاص برقمنة مسار الدواء من المورّد وصولا إلى صيدليات المستشفيات. ومن إيجابياته ميزته المتعلقة بالإنذار المبكر عند بلوغ المخزون مستوى معيّن لجميع الأدوية. حيث استطاعت الصيدلية معالجة أزيد من 166 ألف سند طلبية إلكتروني في إطار المنصة التي أطلقتها في أفريل 2023.

وأضاف جرود، أن الصّيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على دفتر شروط سيادي، تلزم بعض مواده الموردين بتجديد المخزون عندما تقترب نهاية صلاحيته. ما يحول دون تسجيل أدوية منتهية الصلاحية في المؤسسة وبالتالي ترشيد نفقاتها. مضيفا أن الندرة ظرفية مرتبطة بعوامل عديدة منها، تخلي بعض المصنعين عن إنتاج بعض الأدوية.

وفي إطار تقريب الدواء من المرضى، خاصة بمناطق الجنوب كشف جرّود، عن تحقيق تقدم كبير في إجراءات فتح ملحقة أدرار. كما تم عقد اجتماع مع المسؤولين المحليين لفتح ملحقة الأغواط قريبا جدا.