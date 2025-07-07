الصيدلية المركزية: 128 ألف كيس دم متواجد على مستوى المخازن الوطنية

أكدت الصيدلية المركزية للمستشفيات التزامها الدائم بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أشارت أن مخزون أكياس الدم الحالي يبلغ ما يعادل 128000 كيس على مستوى المخازن الوطنية.

وأوضحت الصيدلية في بيان لها، أنها تواصل بصفة منتظمة ومستمرة. توفير أكياس الدم على مستوى المخزون المركزي وكافة الهياكل الصحية. وهذا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وضمان التكفل الأمثل بالمرضى. وفي إطار التزامها الثابت بضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني.

كما شدّدت الصيدلية المركزية للمستشفيات على أن جميع أكياس الدم التي تم توفيرها تستوفي المعايير التقنية والوقائية الأكثر صرامة. مطابقة للمعايير المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للدم، كما تخضع هذه الأكياس لسلسلة دقيقة من التحاليل والفحوصات المخبرية. تشرف عليها الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية، من أجل ضمان أعلى مستويات السلامة والجودة. قبل توزيعها على مختلف المؤسسات الاستشفائية.

وأشار المصدر نفسه، أن مخزون أكياس الدم الحالي يبلغ ما يعادل 128000 كيس على مستوى المخازن الوطنية، وهو رقم يُعدّ مؤشرا إيجابيا على استقرار التموين الوطني بهذه المادة الحيوية.

وطمأنت الصيدلية المركزية أنه من المنتظر استلام كميات إضافية تتراوح بين 160000 و190000 كيس دم شهريًا إلى غاية نهاية السنة الجارية، مما يُتيح تعزيز المخزون الوطني، وضمان استمرارية التوزيع وتلبية الطلب، وفق البيان نفسه.

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