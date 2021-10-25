الصيد البحري..إلتحاق 7500 متربص بمؤسسات التكوين

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاثنين ، على إفتتاح السنة البيداغوجية لكل المدارس والمعاهد التابعة للقطاع.

وقال الوزير في كلمته الإفتتاحية ان افتتاح السنة البيداغوجية الجديدة يعتبر رفع تحدي لمواصلة العمل لضمان تكوين نوعي للشباب والمهنيين . يستجيب لمتطلبات تنفيذ برنامج الحكومة للفترة 2021- 2024، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، الذي رصد جملة من الأهداف للقطاع.

وشجع صلواتشي المتربصين الى بذل جهدهم ليتخرجوا كمهنيين وتقنيين يتمتعون بكل شروط. ودعاهم للاطلاع إلى إنشاء مؤسساتهم الخاصة ليخوضوا مضمار المقاولاتية داخل القطاع. مشيرا إلى تخصيص 1000 قرض مصغر من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لمرافقة المتخرجين قصد انشاء مؤسساتهم.

وقد إستقبلت مؤسسات التكوين القطاعية خلال هذه السنة أكثر من 7500 متربص. منها ما يقارب 2300 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات. و2973 مهني مسجل سيتم تكوينهم في مواقع عملهم وكذا مواصلة تكوين 2 258 متربص في طور التكوين.

بالإضافة إلى الانطلاق في تكوين جديد لفائدة 20 متربصا في مجال استغلال المرجان الأحمر وتحويله. وبرمجة تكوين لفائدة 50 غواصا في اختصاص التلحيم تحت الماء في إطار التعاون بين قطاعنا وقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

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