الصيد البحري.. توقيع اتفاقيات للبيع المباشر “من المنتج إلى المستهلك” خلال رمضان

وقعت، ثلاث اتفاقيات بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و مصنعي تعليب التونة ومؤسسة تربية المائيات. وتهدف إلى تعزيز عرض منتجات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الأسواق, خلال شهر رمضان المقبل. و ذلك في إطار عملية البيع المباشر “من المنتج إلى المستهلك”.

وقد وقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات مع مصنعي تصبير التونة ببابا علي و شركة “كوجيات” ومؤسسة تربية المائيات “بومرداس فيش كومباني”, على هامش حفل بدء تشغيل قارب صيد التونة بطول 35 متر, تراسه كل من وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام صفيان صلواتشي و وزير النقل، كمال بلجود.

وتنص بنود الاتفاقية على تزويد مصنعي التعليب ومؤسسة تربية المائيات, أسواق الرحمة التي سيتم فتحها خلال شهر رمضان على المستوى القطر الوطني, بمنتجات القاجوج “الدوراد” و مختلف منتجات مصنع التعليب من تونة و سردين, و بأسعار شركات التعليب و التحويل.

وذكر صلواتشي بالتجربة “الناجحة” التي قامت بها الغرفة الجزائرية بالبيع المباشر لسمك القاجوج “الدوراد”. و البلطي الأحمر “التيلابيا” خلال رمضان الماضي. والتي سمحت للمستهلكين باقتناء هذين النوعين من الاسماك من تربية المائيات بأسعار “معقولة”.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أن “منتجات تربية المائيات قد فرضت نفسها في السوق وأصبحت مرغوبة لدى المستهلكين وتباع بأسعار تنافسية”. مذكرا بالتدشين الأخير لضيعة لتربية المائيات بولاية سكيكدة بطاقة انتاج تقدر بـ700 طن من سمك الدوراد الملكي/سنويا.

كما تابع وزير الصيد، أنه سيتم خلال هذه السنة بيع التونة الحمراء إلى جانب سمك القاجوج “الدوراد”. والبلطي الأحمر “التيلابيا” بأسعار مناسبة تتراوح ما بين “800 و 1200 دينار”.

وأضاف، أن تقليص شبكة الوكلاء في تسويق المنتجات الصيدية قد عاد بالفائدة على المستهلكين والمهنيين. في مجال الصيد البحري.