الصيرفة الإسلامية.. هذه شروط وطريقة الإستفادة من سيارات وشقق

قال سفيان موزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الوطني، أن الصيرفة الإسلامية حققت في إطار تنويع المنتجات البنكية وإطلاق منتوجات مصرفية تمويلية وهي مطابقة للإسلام 49 مليار دج لدى البنوك العمومية. ووضلت إلى 60 مليار.

وأشار موزاري خلال استضافته في قناة “النهار”، اليوم الثلاثاء، أن البنوك أطلقت عدة منتجات على غرار مرابحة عقار وهو اقتناء عقار بالصيغة الاسلامية. كما أن البنوك جاهزة لاقتناء السيارات عن طريق المرابحة في انتظار توفر المنتوج. مشيرا إلى أن هذه القروض مخصصة حصريا للسيارات المصنعة في الجزائر.

وأضاف موزاري في ذات السياق، أن أغلب المواطنين يجهلون آليات إستخدام المنتجات التي تطلقها البنوك خاصة عندما تكون جديدة. مؤكدا أن هذه المنتجات والعروض هي تجارية يقتنيها البنك ويعيد بيعها للزبائن. كما أنها خالية من الربا والشبهات التجارية بشهادة العلماء لهيئة الرقابة الشرعية ومجالس الفتوى.

وعن كيفية وشروط تمويل هذه المنتجات، كشف ضيف “النهار” سفيان موزاري، أنه تم خلال الأشهر الفارطة، إطلاق أرضية رقمية بالتعاون مع متعامل خاص لتمكين المواطنين من اقتناء التجهيزات. حيث يتم الولوج إلى هذه الأرضية واختيار التجهيزات. ويقوم البنك بتتبع طلب الزبون ودراسة ملفه ليقوم باقتناء التجهيزات على مستوى البنك. وإعادة بيعه للمواطن ويتم أخذ هامش ربح. مؤكدا في ذات السياق أن صيغة التمويل تكون بصفة شرعية وتسديد مبلغ التجهيزات سيكون إلى غاية 3 سنوات.

وأضاف موزاري، أنه سيتم تطبيق نفس الصيغة في اقتناء العقار، وتصل التغطية إلى 90 بالمائة ومن شروط منح العقار أن يكون طالب القرض مستقر في العمل. وتسديد المبلغ إلى غاية 40 سنة.

وأكد ذات المتحدث، أنه كل مايتعلق بالصيرفة الإسلامية من خلال حسابات الإدخار وحسابات بنكية تكون بدون مقابل. ويتم اقتراحها لاستقطاب المواطنين والزبائن. كما أن هناك ضمانات لحماية حقوق الزبائن.

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