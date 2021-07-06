قناة النهار الصيف يحلى معانا: الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في فصل الصيف بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 11:18 شارك غرِّد 32 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956467 اقرأ أيضا التبرع بالدم..ثقافة غائبة عقدتها جائحة كورونا قناة النهار 22 جوان طالع هابط: الشيخ النوي من قلب أسواق المواشي يكشف السبب الحقيقي لإلتهاب الأسعار قناة النهار 04 جويلية مشاهد رائعة لملعب وهران الجديد من على المدرجات قناة النهار 16 جوان وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة تفقدية إلى ملعب وهران الجديد قناة النهار 17 جوان