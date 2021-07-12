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قناة النهار

الصيف يحلى معانا: البالي من أجمل فنون الرقص الذي يمنح ممارسيه إحساسا عاليا

بقلم قناة النهار
الصيف يحلى معانا: البالي من أجمل فنون الرقص الذي يمنح ممارسيه إحساسا عاليا
رقص البالي - صورة
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