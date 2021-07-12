قناة النهار الصيف يحلى معانا: البالي من أجمل فنون الرقص الذي يمنح ممارسيه إحساسا عاليا بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2021 - 12:35 رقص البالي - صورة شارك غرِّد 118 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959400 اقرأ أيضا بعد نية BP بيع أسهمها.. VEON تغادر الجزائر.. أي مستقبل للإستثمار الأجنبي؟ قناة النهار 02 جويلية سكيكدة: غرق شخصين وإنقاذ 4 أشخاص وآخر مفقود بشواطئ الولاية اليوم قناة النهار 25 جوان سوداني يغادر نادي الفتح السعودي بعد إعلان الإدارة عدم تجديد عقده قناة النهار 02 جويلية أجواء غائمة في الشمال وأمطار في الولايات الداخلية قناة النهار 25 جوان