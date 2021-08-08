قناة النهار الصيف يحلى معانا / الدمج بين الزي التقليدي الجزائري و الفلسطـــ.يني بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2021 - 11:47 الزي التقليدي شارك غرِّد 44 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969929 اقرأ أيضا الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء قناة النهار 05 أوت والي المسيلة يفاجئ صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في البكالوريا و يكرمها بمنزلها في حمام الضلعة قناة النهار 22 جويلية طالع هابط: النوي يقصف الجميع ويحمل مسؤولية تفشي كورونا للشعب .. ربي يهديكم فيقو قناة النهار 25 جويلية الو فارس.. لحم غنمي على الطريقة التركية وحلوى جافة.. ولا أروع قناة النهار 18 جويلية