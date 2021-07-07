قناة النهار الصيف يحلى معانا العدد 3 ليوم 7 جويلية 2021 بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2021 - 13:19 تحديث في 07 جويلية 2021 - 13:53 شارك غرِّد 23 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956995 اقرأ أيضا أم البواقي: ريالح قوية تتسبب في إقتلاع 8 أعمدة كهربائية بمشاتي الجازية قناة النهار 01 جويلية EURO النهار: الشياطين الحمر يطيحون بحامل اللقب والتشيك تعطل الطواحين الهولندية بثنائية قناة النهار 28 جوان ويلز يضع قدما في الدور الثاني بفوز على تركيا قناة النهار 17 جوان "عين الدفلى: سرقة 75 رأس غنم بدواوير المخاطرية وتاشتة زوقاعة.."ربي ماعطانيش الدراري هوما ولادي قناة النهار 17 جوان