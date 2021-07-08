قناة النهار الصيف يحلى معانا: بحر هادئ ودافئ ورياح خفيفة..درجات حرارة عالية بقلم قناة النهار نشر في 08 جويلية 2021 - 10:14 صورة مركبة شارك غرِّد 82 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957363 اقرأ أيضا شباب برج منايل يعود للقسم الثاني بعد أزيد من 20 عاما من الغياب قناة النهار 25 جوان التغلب على الخوف قبل وبعد الإمتحانات..هذه أهم النصائح والتوجيهات قناة النهار 22 جوان الشيخ النوي: أزمة عطش في الجزائر والسبب معروف.. الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع قناة النهار 24 جوان أجواء التحضير لإنطلاق امتحان شهادة البكالوريا في عدد من الولايات قناة النهار 20 جوان