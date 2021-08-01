قناة النهار الصيف يحلى معانا: تمارين رياضية خاصة باليدين وعضلة الكتف بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2021 - 10:21 تحديث في 01 أوت 2021 - 11:33 تمارين رياضية شارك غرِّد 111 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967146 اقرأ أيضا جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر قناة النهار 15 جويلية طالع هابط: النوي يقصف الجميع ويحمل مسؤولية تفشي كورونا للشعب .. ربي يهديكم فيقو قناة النهار 25 جويلية مـ.ـؤثر جدا..رئيس الأمن ينهار بالبكاء في تأبينية وداع مدير مستشفى أول نوفمبر بوهران قناة النهار 27 جويلية النهار ترندينغ: الجزائريون يدا بيد من أجل توفير الأكسجين لمرضى كوفيد في أجمل صورة للتكافل الإجتماعي قناة النهار 28 جويلية