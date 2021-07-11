قناة النهار الصيف يحلى معانا: نقش الحناء ميزة سهرات الزفاف التي تزين أيادي العروس بقلم قناة النهار نشر في 11 جويلية 2021 - 10:28 نقش الحناء - صورة مركبة شارك غرِّد 149 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958777 اقرأ أيضا النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني قناة النهار 10 جويلية جو بايدن يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 لعيد الإستقلال قناة النهار 01 جويلية مـ.ـؤثر جدا..مدرب كاراتي يروي كيف توفـ.ـيت زوجته في حـ.ـريق أمام عينيه قناة النهار 03 جويلية برنامج "Toutes Options"..فرق الأمن الوطني ترصد مخالفات شاحنات الوزن الثقيل قناة النهار 04 جويلية