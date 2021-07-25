قناة النهار الصيف يحلى معنا / رياضة وتمارين القلب مع رضوان عطاف بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2021 - 11:38 الصيف يحلى معانا شارك غرِّد 207 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964302 اقرأ أيضا جمال فورار: الحالة الوبائية مقلقة ونطالب الناس بالإسراع في التلقيح قناة النهار 15 جويلية رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة قناة النهار 23 جويلية المسيلة: صناعة الموس البوسعادي .. تاريخ منطقة يتضاعف مع حلول عيد الأضحى قناة النهار 18 جويلية تساؤلات: منظمة الصحة العالمية تحذر .. السلالات المتحورة ألفا،بيتا،جاما ودلتا الأكثر عدوى وشراسة قناة النهار 14 جويلية