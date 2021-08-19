قناة النهار الصيف يحلى معنا/ أضرار الخلطات العشوائية للتسمين والتخسيس بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2021 - 08:46 التسمين شارك غرِّد 116 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974128 اقرأ أيضا نجاة ميلودي: أساتذتي حڨروني و حرموني من التخرج بسبب عملي كصحفية قناة النهار 29 جويلية صحفيو وموظفو مجمع النهار يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا قناة النهار 15 أوت للحكاية بقية: تفشي فيروس كورونا وأزمة الدواء والأوكسيجين.. تأتيكم سهرة الخميس على الساعة 21:25 قناة النهار 04 أوت مدير معهد باستور: رفع الحجر يجب ان يكون تدريجي وبعقلانية قناة النهار 02 أوت