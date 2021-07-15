قناة النهار الصيف يحلى معنا | العدد 9 | 15 جويلية 2021 بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 08:21 صورة مركبة شارك غرِّد 21 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960659 اقرأ أيضا الوزير الأول يقدم إستقالة حكومته رسميا لرئيس الجمهورية ويكلف بتصريف أعمالها قناة النهار 24 جوان أحمد ميزاب: رسالة الفريق شنقريحة واضحة ومضمونها موجه لأطراف داخل ليبيا بأن الجزائر لن تخضع لأية جهة قناة النهار 01 جويلية حرائق غابات خنشلة..وصول النيران إلى غابات منطقة توقات بلدية بوحمامة قناة النهار 07 جويلية تساؤلات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة قناة النهار 07 جويلية